Бронзовый призер Олимпиады дважды за день побил мировой рекорд по скоростному скалолазанию (ВИДЕО)
19-летний Сэм Уотсон уже в шестой раз превзошел свое же достижение.
Американский спортсмен Сэм Уотсон в финале Кубка мира по скоростному скалолазанию, который проходил в Индонезии, установил очередное историческое достижение, сообщает International Federation of Sport Climbing.
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19-летний скалолаз в полуфинал соревнований преодолел 15-метровую стену за 4,67 секунды, побив свой же мировой рекорд (4,74 секунды), который он установил на Олимпиаде в Париже. Более того, того же дня в финале он улучшил свой результат, взобравшись на гору за 4,64 секунды.
В общем, за последние 13 месяцев Уотсон шесть раз побил мировой рекорд, уменьшив его с 4,90 до 4,64 секунды.
Напомним, в скоростном скалолазании спортсмены соревнуются лицом к лицу, преодолевая одинаковое расстояние как можно быстрее. Все соревнования IFSC высокого уровня имеют одинаковые захваты вдоль стены, что позволяет устанавливать мировые рекорды в этой дисциплине. Стандартизированная 15-метровая стена была представлена в 2011 году, когда китаец Цисинь Чжун установил первый мировой рекорд – 6,26 секунды.