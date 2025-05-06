19-летний Сэм Уотсон уже в шестой раз превзошел свое же достижение.

Американский спортсмен Сэм Уотсон в финале Кубка мира по скоростному скалолазанию, который проходил в Индонезии, установил очередное историческое достижение, сообщает International Federation of Sport Climbing.

Девятикратная олимпийская чемпионка по плаванию побила собственный мировой рекорд, который держался 9 лет (ВИДЕО)

19-летний скалолаз в полуфинал соревнований преодолел 15-метровую стену за 4,67 секунды, побив свой же мировой рекорд (4,74 секунды), который он установил на Олимпиаде в Париже. Более того, того же дня в финале он улучшил свой результат, взобравшись на гору за 4,64 секунды.

SAM WATSON DESTROYED THE MEN’S SPEED WORLD RECORD TWICE IN BALI!!



The US-climber won his semi-final race with 4.67 seconds, then setting a new mark in the race for gold with 4.64!! @USAClimbing @TeamUSA | #WorldClimbing pic.twitter.com/Ms8yiuS00d — International Federation of Sport Climbing (@ifsclimbing) May 3, 2025

В общем, за последние 13 месяцев Уотсон шесть раз побил мировой рекорд, уменьшив его с 4,90 до 4,64 секунды.

Напомним, в скоростном скалолазании спортсмены соревнуются лицом к лицу, преодолевая одинаковое расстояние как можно быстрее. Все соревнования IFSC высокого уровня имеют одинаковые захваты вдоль стены, что позволяет устанавливать мировые рекорды в этой дисциплине. Стандартизированная 15-метровая стена была представлена в 2011 году, когда китаец Цисинь Чжун установил первый мировой рекорд – 6,26 секунды.