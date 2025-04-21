Многократный призер ЧМ и ЧЕ по вольной борьбе Вадим Тасоев возглавил сборную Северной Осетии до 21 года.

Титулованный борец представлял Украину на мировых соревнованиях на протяжении всей своей карьеры. Вадим Тасоев также работал с молодежной сборной "сине-желтых". Впрочем, перечеркнул все, переехав на Россию.

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Руководящий спортивный орган Северной Осетии сообщил, что Тасоева назначили старшим тренером юниорской сборной региона до 21 года. Не впервые борец попадает в скандал из-за своих взглядов. В 2018 году он сделал совместное фото с российскими борцами с подписью "спорт вне политики".

Заметим, что Тасоев трижды завоевывал бронзу на чемпионатах мира, пять раз получал медали на чемпионатах Европы (три бронзы, два серебра), выступал на Олимпийских играх в Сиднее-2000 и Афинах-2004.

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