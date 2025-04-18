"Я хочу сказать, что решила взять паузу. Время для себя, для своего ума и тела. Я страдаю уже много месяцев на теннисном корте. Тихая и счастливая Сара, которую вы видите вне корта, далека от реальности того, что я несу внутри себя.

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Я потеряла увлечение тренировками, улучшением и даже участием в турнирах. Моменты страданий намного превышают моменты спокойствия, и это говорит человек, который всегда любил работать, улучшаться и соревноваться.

Именно поэтому, кроме того, что мне нужна помощь, я чувствую, что нужно остановиться и отдохнуть. Не знаю, будет ли это постоянно, или временно. Я хочу быть последовательной и соответствующей тому, что чувствует мое тело", – написала Соррибес-Тормо в Instagram.

Добавим, что испанка в паре с Кристиной Букше завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже.

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