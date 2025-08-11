"Когда война, не важно кто ты – миллионер или кто-то другой. Вся страна борется, и так поступать нельзя. Другие сборные играют сильнейшими составами. Австриец Пелтль из Торонто, например, по 35 минут играет в НБА, но в сборную приехал. Война наложила свой отпечаток. Эти люди, на мой взгляд, уже не видят себя украинцами.

Бродский предложил неожиданный вариант мести легионерам за отказ выступать за сборную Украины по баскетболу

Шульга впервые в НБА, пытается зарекомендовать себя в Бостоне, потому что находится в ненадежном состоянии – можно понять. Пустовой за двенадцать лет не пропустил ни одной игры, устал. Но самое большое разочарование – это мои дети из Черкасс, из моей частной школы. Скапинцев покинул США и будет играть в Израиле. Почему не доехал до сборной – не знаю. Леню однажды я уговорил, он три игры провел и все. Мы на него никогда и не рассчитывали. Он уехал из Днепра со скандалом, всех родственников из Луганской области вывез, не контактируем.

Кличко травмирован, у Новицкого проблемы с паспортом, Михайлюк вроде имеет повреждения, но даже если это так, то все равно должен был приехать в сборную. Ему не трудно купить билет – имеет четырехмиллионный контракт. Кстати, по соглашению, один процент его агент должен был отдавать на баскетбольную школу в Черкассах. Два года выполнял условия, а потом перестал.

Благодаря стране, мне, ну и, конечно, своей работе, они сейчас в шоколаде, а контакта вообще нет. Ребята же заканчивали университет в Черкассах, то преподаватели говорят, что выпускников такого же возраста они уже хоронили, а баскетболисты за сборную сыграть не в состоянии, хоронят нас. Позор. Это трудно выдержать", – сказал Бродский в интервью Спорт24.

Напомним, от приезда в сборную Украины на матчи преквалификации к ЧМ-2027 отказались сразу шесть легионеров – Максим Шульга (Бостон Селтикс), Святослав Михайлюк (Юта Джаз), Алексей Лень (Лос-Анджелес Лейкерс), Владислав Семерич (Индиан Хиллс), Дмитрий Скапинцев (Хапоэль Иерусалим) и Владимир Герун (Осака Эвесс).

Сборная Украины разгромила Косово на Евробаскете U-16 и возглавила группу – впереди заключительная дуэль с конкурентом