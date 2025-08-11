"Сижу и думаю: а если наши украинцы за рубежом начнут ходить на игры отказников и писать на картонках, что они предатели Украины?

"Уроды": тренер сборной Украины разнес баскетболистов, которые отказались играть за национальную команду

Их будут встречать возле дома и так далее. Я думаю, это будет по всему миру. Это будет справедливо. Такое нельзя простить, как минимум, Скапинцеву и Геруну. Стыд и позор", – написал Бродский на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, сразу пятеро легионеров отказались от приезда в сборную Украины на матчи преквалификации к ЧМ-2027. Это Максим Шульга (Бостон Селтикс), Святослав Михайлюк (Юта Джаз), Алексей Лень (Лос-Анджелес Лейкерс), Владислав Семерич (Индиан Хиллс) и Дмитрий Скапинцев (Рип Сити Ремикс). Впоследствии отказался присоединиться к национальной команде и Владимир Герун.

К слову, Украина в борьбе за выход в следующий этап отбора квалификации ЧМ-2027 после двух матчей лидирует в турнирной таблице своей группы ("сине-желтые" уступили Швейцарии и победили Словакию). Следующие поединки состоятся 16 августа (против швейцарцев) и 20 августа (против словаков).