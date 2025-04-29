"Бро, просто подожди реванша": Усик пригрозил Дюбуа и победил его на дуэли взглядов
Украинский чемпион Александр Усик ответил Даниэлю Дюбуа на пресс-конференции после анонса боя.
Пресс-конференция Александра Усика и Даниэля Дюбуа по случаю анонса реванша опоздала почти на час, но это лишь добавило напряжения мероприятию.
"Усик должен был получить Оскар": тренер Дюбуа налетел на украинца на пресс-конференции – Александр ответил сатирически
После перепалки с тренером Дюбуа Доном Чарльзом украинский чемпион взял слово и уверенно предостерег команду британца от громких слов и оскорблений.
"То, что Дюбуа говорит – все в прошлом. Сейчас у меня новый поединок, я живу сегодняшним днем. Без понятия, что будет в будущем. Для меня не имеет значения, что в его команде говорят. Тот удар Дюбуа был грязным, однако это не моя проблема. Решение принял рефери поединка.
Дюбуа говорит, что выиграл? Нет,, я победил. Бро, просто подожди реванша и все все увидят", – заявил Усик на пресс-конференции.
Добавим, что после комментариев боксеров состоялась еще одна дуэль взглядов. Украинец и здесь победил британца. Бой-реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.