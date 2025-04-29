Пресс-конференция Александра Усика и Даниэля Дюбуа по случаю анонса реванша опоздала почти на час, но это лишь добавило напряжения мероприятию.

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После перепалки с тренером Дюбуа Доном Чарльзом украинский чемпион взял слово и уверенно предостерег команду британца от громких слов и оскорблений.

"То, что Дюбуа говорит – все в прошлом. Сейчас у меня новый поединок, я живу сегодняшним днем. Без понятия, что будет в будущем. Для меня не имеет значения, что в его команде говорят. Тот удар Дюбуа был грязным, однако это не моя проблема. Решение принял рефери поединка.

Дюбуа говорит, что выиграл? Нет,, я победил. Бро, просто подожди реванша и все все увидят", – заявил Усик на пресс-конференции.

Добавим, что после комментариев боксеров состоялась еще одна дуэль взглядов. Украинец и здесь победил британца. Бой-реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.

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There’s no bigger stage for Usyk & Dubois to settle their unfinished business ️



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