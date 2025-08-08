Британский боксер супертяжелого веса Джонни Фишер (13-1, 11 KO) уверен, что есть боксеры на планете, которые могут выиграть у абсолютного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика (24-0, 15 КО), который остается непобедимым.

"Мне кажется, Джей Опетайя может побить Усика в тяжелом весе. Они могут встретиться, если Опетайя поднимется в весе, или это может произойти в бриджервейте. Джозеф Паркер может – он быстрый для своего веса. Он всегда был известен скоростью рук.

Возможно, супертяжеловес средних размеров может быть неудобным для Усика. Стили делают поединки: Джошуа проходил таких бойцов, как Кличко и Поветкин, уничтожал их. Тайсон Фьюри делал то же самое с другими бойцами, но стилистически Усик кажется самым страшным для этих больших супертяжеловесов.

Усик летает вокруг них и жалит, истощает их тактически и ментально. Возможно, стиль Паркера окажется сложным для него, поскольку он достаточно быстроногий и с быстрыми руками", – цитирует Фишера Seconds Out.

Усик 19 июля в Лондоне, напомним, нокаутировал в пятом раунде британца Даниэля Дюбуа и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

