"Я не хочу сам себя расхваливать, но я хороший боец. Я лучше того, что они видели, и начинаю все больше это осознавать. Я знаю, что могу драться, но это немного другое, чем просто бой. Сейчас я значительно увереннее в себе и в своих способностях.

Усик – Паркер: стало известно, когда WBO примет решение об отсрочке переговоров

Стили делают бои. Когда я был моложе, такой яркий уход, который имеет Эзра (Тейлор), не был моим криптонитом, но всегда создавал мне определенные трудности и заставлял нервничать. Я становлюсь лучше в этом, но знаю, что в следующий раз я его побежу. Такой тип боксера, как Лапин, отходящий назад – я его просто проглочу.

Именно это я и сделаю. Я не собираюсь выходить и пытаться перебоксировать этого парня, потому что Льюис сделал это только тогда, когда понял, что Лапин слаб и не имеет силы. С третьего раунда он начал давить на него, но в первых двух сам был осторожным. Я же не буду осторожным. Я сразу же пойду вперед", – цитирует Джонса The Ring.

К слову, в своем последнем поединке Трой Джонс проиграл своему земляку Эзри Тейлору. Бой между Лапиным и Джонсом состоится 1 ноября в Манчестере.

Уайлдер выбрал нового соперника – он хочет драться с другой жертвой Фьюри