Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис (28-3, 20 КО) рассказал, что хотел бы увидеть бой между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и обладателем титула IBF в крузервейте Джеем Опетайей (28-0, 22 KO).

"Спасибо Богу, что смог когда-то подраться с Усиком. У нас с ним был равный бой, он мой самый сильный соперник, как и Джей Опетая. Нет такого боксера, который смог бы победить Усика.

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Я бы хотел один бой посмотреть – против Опетайи в крузервейте или хевивейте. В хевивейте, думаю, Усик без проблем, не то что без проблем, но разобрался бы с ним, а в крузервейте – вряд ли", - сказал Бриедис в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, Джей Опетайя является непобедимым чемпионом мира по версии IBF в тяжелом весе. В своем последнем поединке австралиец нокаутировал итальянского боксера Клаудио Скуео.

К слову, Александр Усик боксировал с Майрисом Бриедисом в 2018 году в рамках Всемирной боксерской суперсерии. Тогда украинец одержал победу раздельным решением судей.

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