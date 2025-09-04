Сборная Бразилии одолела Францию и стала соперницей Италии в полуфинале мирового первенства по волейболу.

Чемпионата мира по волейболу, женщины, 1/4 финала

Бразилия – Франция 3:0 (27:25, 33:31, 25:19)

Женская сборная Бразилии по волейболу оформила выход в полуфинал чемпионата мира-2025. В четвертьфинале вице-чемпионки планеты уверенно победили команду Франции со счетом 3:0.

Первый сет получился напряженным: бразильянки быстро создали преимущество в пять очков, однако соперницы сравняли игру и довели дело до "больше-меньше". Ключевой розыгрыш остался за Бразилией – 27:25.

Во второй партии инициатива тоже переходила из рук в руки. Француженки вели 20:19, но конец сета снова принес драму. После нескольких смен лидера победу одержали южноамериканки – 33:31.

Третий сет проходил под контролем Бразилии. Команда постепенно увеличивала отрыв и завершила матч победой 25:19. Итоговый счет – 3:0 в пользу вице-чемпионок мира.

Таким образом, сформировалась первая полуфинальная пара турнира. Бразилия сыграет против Италии, которая в своем четвертьфинале одолела Польшу. Матч состоится в субботу, 6 сентября, в 15:30 по киевскому времени.

