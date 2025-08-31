Женская сборная Бразилии спокойно победила Доминиканскую Республику и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по волейболу. Результат поединка и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Чемпионат мира по волейболу, женщины, 1/8 финала

Бразилия – Доминиканская Республика – 3:1 (18:25, 25:12, 25:21, 25:12)

Сборная Бразилии пробилась в четвертьфинал женского чемпионата мира. В матче 1/8 финала бразильянки уступили первой партией, но смогли переломить игру и вырвать победу в четырех сетах.

Старт поединка стал настоящей неожиданностью – команда Доминиканской Республики уверенно выиграла первый сет 25:18, воспользовавшись серией ошибок фавориток. Но дальше ситуация кардинально изменилась: во второй партии Бразилия доминировала и сравняла счет 25:12. Третий сет оказался более напряженным – 25:21, а в четвертой партии латиноамериканки снова не оставили шансов соперницам – 25:12.

Таким образом Бразилия, которая занимает второе место в мировом рейтинге, выходит в четвертьфинал, где сыграет против сборной Франции. Напомним, француженки сенсационно выбили Китай в матче 1/8 финала.

