Женский ЧМ-2025 по волейболу. Матч за 3-е место

Япония – Бразилия – 2:3 (12:25, 17:25, 25:19, 29:27, 16:18)

Сборные Бразилии и Японии проиграли Италии и Турции в полуфинале соответственно, поэтому могли претендовать только на бронзовые награды. Первый сет был за бразильянками, которые легко разбили соперниц со счетом 25:12. Второй сет также завершился победой Бразилии, но уже более скромно – 25:17.

Но старт третьей партии был за японками, которые повели в 8 очков. Бразильянки сократили отставание, но Япония сумела победить – 25:19. Четвертый сет начался с рывка Бразилии +5, но Япония сумела отыграться. Команды держали паритет до рубежа в 20 очков, а завершилось все победой японок в "больше-меньше" – 29:27.

Все решилось в пятом сете, где победу в "больше-меньше" праздновала Бразилия – 18:16. Таким образом сборная Бразилии на втором мировом первенстве подряд входит в тройку призеров соревнований. В 2022 году они завершили соревнования на втором месте, уступив в финале Сербии – 0:3.

