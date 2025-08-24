Выдающиеся украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко обратились к украинцам в честь Дня Независимости.

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко выразил уверенность в хорошем будущем Украины.

"Сегодня, в День Независимости, украинцы продолжают борьбу за свою волю, за государственность своей страны. Прежде всего мы поздравляем защитников, которые в кровавых боях отстаивают нашу свободу. Отдаем дань уважения Героям, которые положили свою жизнь за будущее украинского государства..

Мы выстоим и сделаем Украину успешной. Потому что любим свою страну. С Днем Независимости, непоколебимые, смелые и талантливые украинцы. Слава Украине и ее Героям", – написал Кличко в своем Telegram-канале.

Брат Виталия, Владимир также сказал важные слова в честь 34-й годовщины независимости нашей страны.

"Сегодня в Украине – День Независимости. А значит, и день свободы, день демократии. Эта независимость имеет врага – российский империализм. Она имеет будущее – европейскую интеграцию.

Спасибо всем нашим сторонникам. Да здравствует свободная Украина. Слава Украине. Героям Слава", – написал Владимир в своем Х.