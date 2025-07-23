Братья Кличко посетили акции протеста в Киеве – ВИДЕО
Выдающиеся украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко присутствовали на акциях протеста по принятию законопроекта о НАБУ и САП.
Во вторник, 22 июня Верховная Рада проголосовала за закон №12414, который подчиняет НАБУ и САП Офиса генпрокурора. Вследствие этого решения в Киеве и других городах прошли акции протеста. На митинге в столице Украины были замечены мэр Киева и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко и его брат, легендарный боксер Владимир Кличко.
Лидер украинского скелетона сравнил Вирастюка с Валуевым после его объяснений относительно скандального закона 12414
Ранее Виталий Кличко раскритиковал действия украинских депутатов, заявив, что принятый закон не приближает Украину к Европейскому Союзу, демократии и верховенству права.
Добавим, что законопроект №12414 поддержали 263 депутатами, среди них известные спортсмены Жан Беленюк, Ольга Саладуха и Василий Вирастюк.
"Поддержал позицию Президента": Беленюк оправдал свой голос за лишение НАБУ и САП независимости