Выдающиеся украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко присутствовали на акциях протеста по принятию законопроекта о НАБУ и САП.

Во вторник, 22 июня Верховная Рада проголосовала за закон №12414, который подчиняет НАБУ и САП Офиса генпрокурора. Вследствие этого решения в Киеве и других городах прошли акции протеста. На митинге в столице Украины были замечены мэр Киева и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко и его брат, легендарный боксер Владимир Кличко.

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Ранее Виталий Кличко раскритиковал действия украинских депутатов, заявив, что принятый закон не приближает Украину к Европейскому Союзу, демократии и верховенству права.

Добавим, что законопроект №12414 поддержали 263 депутатами, среди них известные спортсмены Жан Беленюк, Ольга Саладуха и Василий Вирастюк.

Брати Кличко доєднались до акції проти закону №12414 pic.twitter.com/1prklIgVxK — Марічка, що готує шоколадки (@Tym_Mary) July 22, 2025

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