Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился своим мнением относительно того, почему в Украине рождаются такие талантливые боксеры.

– Моя прабабушка Ида была из Одессы. То, что я всегда замечаю в людях из Украины, это их стойкость, их боевой дух: вы, Ломаченко, братья Кличко – все великие бойцы. Но это маленькая страна, население которой составляет лишь 10% от населения США. Что делает вас такими жесткими?

– Украина – боксерская страна, много людей хотят развиваться, у них нет денег, они идут на бокс, потому что бокс – вид спорта не для слабых.

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И у нас есть талантливые младшие ребята. Братья Кличко дали шанс мне и всем украинским боксерам. Это возможно, если вы будете хорошо работать. Быть чемпионом мира возможно, нужно просто выстроить это. Украина – очень талантливая боксерская страна, очень жесткий, очень выносливый народ, – сказал Усик в интервью для Mystic Zach.

К слову, Александр Усик проведет матч-реванш с Даниэлем Дюбуа 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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