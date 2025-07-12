Боксер среднего веса Уолтер Фьюри (3-1, 0 КО), который является двоюродным братом бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, впервые в карьере потерпел поражение.

Легенда Леннокс Льюис выступил с неожиданным прогнозом на реванш Усик – Дюбуа

В Ливерпуле на шоу от промоутерской кампании Queensberry Promotions он по очкам уступил латвийскому джорнимену Кристапсу Зульгису (10-59-3, 5 КО). Поединок длился четыре раунда. Уже в первой трехминутке Зульгис отправил соперника в нокдаун, что стало настоящим шоком для местной публики. По итогам боя судьи отдали победу представителю Латвии со счетом 38:37.

До поединка 28-летний Уолтер Фьюри считался фаворитом не только у зрителей, а и у специалистов и экспертов.

BIG UPSET AS FURY IS BEATEN



Walter Fury (Cousin of Tyson) is dropped in Round 1 and loses a 38-37 decision over 4 Rounds to the 9-59-3 Kristaps Zulgis in Liverpool pic.twitter.com/78oWMlm4Ha — Tokkerū (@ATokkers5) July 11, 2025

Украинский экс-чемпион мира назвал все грязные приемы Дюбуа, которых Усику стоит остерегаться, и сделал прогноз на бой