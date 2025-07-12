Брат Тайсона Фьюри опозорил всю семью – проиграл джорнимену, который имеет 59 поражений (ВИДЕО)
Британский боксер Уолтер Фьюри уступил Кристапсу Зульгису из Литвы.
Боксер среднего веса Уолтер Фьюри (3-1, 0 КО), который является двоюродным братом бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, впервые в карьере потерпел поражение.
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В Ливерпуле на шоу от промоутерской кампании Queensberry Promotions он по очкам уступил латвийскому джорнимену Кристапсу Зульгису (10-59-3, 5 КО). Поединок длился четыре раунда. Уже в первой трехминутке Зульгис отправил соперника в нокдаун, что стало настоящим шоком для местной публики. По итогам боя судьи отдали победу представителю Латвии со счетом 38:37.
До поединка 28-летний Уолтер Фьюри считался фаворитом не только у зрителей, а и у специалистов и экспертов.
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