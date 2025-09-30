– По твоему мнению, может ли кто-то победить Александра Усика?

– Да, я могу!

Известный американский тренер назвал боксера, который победил бы Усика: "Более мелкие бойцы доставляют больше проблем"

– А кроме тебя, еще кто-то может его одолеть?

– Я так не считаю, нет. Не могу вспомнить никого, кто мог бы его победить, – сказал Хьюи Фьюри в комментарии YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, что Хьюи Фьюри (30-3, 17 КО) – это двоюродный брат экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри, который дважды встречался с Александром Усиком и оба раза проигрывал.

В июне Хьюи должен был драться против бельгийца Майкла Пироттона (10-1, 4 КО), но бой отменили из-за травмы британца.

