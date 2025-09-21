Завершилась эстафета 4x400 м на чемпионате мира по легкой атлетике. Кто занял призовые места – читайте в этой новости на "Футбол 24+".

Ботсвана стала первой африканской сборной в мужской эстафете, которая одержала победу на дистанции в 4x400 м на чемпионатах мира.

Чемпионат мира-2025 по легкой атлетике, эстафета 4x400 м, мужчины

1. Ботсвана – 2.57,76 мин

2. США – 2.57,83 мин

3. ЮАР – 2.57,83 мин

Сборная Соединенных Штатов Америки прервала свою серию из 3-х побед подряд на чемпионатах мира в эстафете 4x400 среди мужчин, став лишь второй.

Финальный забег проходил при сильном ливне. Американцы держали лидерство почти до конца дистанции. Однако на последних метрах победитель ЧМ-2025 на 400 м Бусанг Кебинатшипи из Ботсваны обогнал трехкратного олимпийского чемпиона Рэя Бенджамина. Таким образом африканец принес своей стране историческое золото.

BOTSWANA WINS A THRILLER



In a driving rain, the Botswana quartet stuns the Americans to win gold in the 4x400m relay.



And watch them celebrating after the race. What a finish. What a moment. pic.twitter.com/nbfzixZeK1 — Devin Heroux (@Devin_Heroux) September 21, 2025

