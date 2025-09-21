Ботсвана впервые в истории Африки выиграла чемпионат мира в эстафете 4x400 м – фиаско США на финише
Завершилась эстафета 4x400 м на чемпионате мира по легкой атлетике. Кто занял призовые места – читайте в этой новости на "Футбол 24+".
Ботсвана стала первой африканской сборной в мужской эстафете, которая одержала победу на дистанции в 4x400 м на чемпионатах мира.
Чемпионат мира-2025 по легкой атлетике, эстафета 4x400 м, мужчины
1. Ботсвана – 2.57,76 мин
2. США – 2.57,83 мин
3. ЮАР – 2.57,83 мин
Сборная Соединенных Штатов Америки прервала свою серию из 3-х побед подряд на чемпионатах мира в эстафете 4x400 среди мужчин, став лишь второй.
Финальный забег проходил при сильном ливне. Американцы держали лидерство почти до конца дистанции. Однако на последних метрах победитель ЧМ-2025 на 400 м Бусанг Кебинатшипи из Ботсваны обогнал трехкратного олимпийского чемпиона Рэя Бенджамина. Таким образом африканец принес своей стране историческое золото.
