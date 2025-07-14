Бостон провел против Нью-Йорка вторую встречу чемпионата Летней лиги НБА, который проходит в Лас-Вегасе. Результат и отчет – читайте в этой новости "Футбол 24+".

Летняя лига НБА, групповой турнир

Бостон – Нью-Йорк – 94:81 (27:18, 15:12, 29:23, 23:28)

Шульга помог Бостону стартовать с победы в Летней лиге НБА

"Кельты" сразу сделали заявку на победу во встрече, выиграв первую четверть. В дальнейшем они методично наращивали свое преимущество. Оно к большому перерыву составляло 12 очков (42:30), а после третьей четверти было 18 пунктов (71:53). Лишь после этого игроки Бостона обороты немного сбавили, что позволило Нью-Йорку выиграть заключительную часть игры.

94:81 – бостонцы с украинцем Максимом Шульгой победили во второй раз в Летней лиге НБА. В первом матче они одолели Мемфис со счетом 92:78.

Шульга принес команде 7 очков и сделал две передачи, на площадке он провел 21 минуту 32 секунды. Максим завершил матч с показателем "+/-", который составляет 16.

В ночь на 15 июля Бостон проведет следующий поединок турнира – против Майами, который имеет в пассиве два поражения в двух встречах.

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