Кристиан Хорнер в ближайшее время может лишиться работы.

Увольнение Хорнера с поста руководителя команды Ред Булл рассматривается боссами австрийского концерна, информирует Gpblog, ссылаясь на источники внутри компании.

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Не секрет, что действующий чемпион мира Макс Ферстаппен сейчас является сторонником ограничения власти Хорнера или вовсе его ухода. Против бессменного руководителя команды Ред Булл и постоянные конфликты вокруг его персоны, которые очень надоели компании.

Также боссы Ред Булл недовольны тем, что команда занимает лишь четвертое место в Кубке конструкторов и после Гран-при Великобритании от первой тройки отстает достаточно серьезно.

Впрочем, источник сообщает, что в конце сезона-2025 из Ред Булл с большой долей вероятности может уйти Ферстаппен. И увольнение Хорнера не даст гарантии сохранения в рядах команды нидерландского гонщика.

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