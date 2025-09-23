Босс Макларен Андреа Стелла признал, что пилот Ред Булл Макс Ферстаппен все еще имеет шансы на титул чемпиона Формулы-1 в сезоне 2025 года.

“Не нужно забывать, что Ред Булл и Макс Ферстаппен выиграли две гонки подряд в начале сезона. Затем они несколько откатились назад в плане производительности, но теперь, кажется, нашли путь для возвращения в борьбу за титул.

Ферстаппен оценил свои шансы на чемпионство: "Осталось 7 раундов, я иду от гонки к гонке"

Они боролись за победу с начала сезона. Для нас в зачете пилотов права на ошибку становится меньше. Так всегда бывает, когда участвуешь в гонках Формулы-1.

Надеемся, что мы решим некоторые неточности и проблемы после гонки в Баку. У нас не только не было достаточно скорости, но и были проблемы с надежностью. Это дорого обошлось для Оскара Пиастри. Есть немало вещей, над которыми стоит поработать и пилотам, и команде", – цитирует заявление руководителя Макларен Андреа Стеллы GP Blog.

Напомним, что до финиша сезона осталось еще 7 Гран-при. Следующий этап Формулы-1 состоится в Сингапуре с 3 по 5 октября. Макс Ферстаппен пока отстает от лидера чемпионата Оскара Пиастри на 69 очков.

