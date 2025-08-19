Руководитель итальянской команды Фредерик Вассер объяснил причины трудностей, с которыми столкнулся 7-кратный чемпион мира после прихода в Феррари.

"Льюис провел 18 лет в той же среде. Макларен тогда был тесно связан с Мерседес, потом он перешел в сам Мерседес – английская команда, те же мотористы, та же культура. Мы же наивно считали, что он сразу все возьмет под контроль.

Возьмите Карлоса Сайнса – за восемь лет он выступал за Торо Россо, Рено, Макларен, Феррари и теперь Уильямс. Он привык адаптироваться. У Льюиса такого опыта не было.

Это мы недооценили. Только после четырех-пяти гонок он начал чувствовать себя увереннее. В Канаде, Испании, Великобритании, Австрии – он уже был на уровне", – цитирует Вассера GPblog.

Напомним, после 14-ти этапов Хэмилтон идет в общей классификации пилотов на шестой строчке, имея в своем активе 109 очков.

