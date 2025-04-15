Семен Новиков, который принял гражданство Болгарии в 2023 году, остался недоволен, когда его попросили общаться на государственном языке.

Несмотря на победу на Олимпиаде в Париже, Семен Новиков встретился с трудностями в Болгарии, сообщает BTN News.

Украинские борцы выступили в первых медальных финалах чемпионата Европы-2025 – известны результаты

После смены гражданства борец в греко-римском стиле попал в языковой скандал из-за решения руководства Болгарской федерации борьбы обязать спортсменов разговаривать исключительно на государственном языке.

Новиков выступил с резкой критикой этого постановления.

"Если я хочу разговаривать на украинском, английском или русском – я буду это делать. Никакие этические правила не повлияют на мое решение. Если вы решаете, как мне общаться с родителями или на каком языке писать в социальных сетях, то это не федерация борьбы, а что-то другое. Мы борцы и должны бороться и показывать результат, а не говорить о каких-то глупостях", – заявил бывший украинский борец.

Беленюк "уколол" Ковтуна на фоне смены гражданства и привел пример россиянина: "Никто не пришел встречать в аэропорту"