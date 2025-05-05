Бондарев финишировал вторым в гонке Формулы-4 среди новичков – украинец стал восьмым в общем зачете
16-летний гонщик итальянской команды Prema Racing Александр Бондарев снова поднялся на подиум после гонки в Мизано.
Пилот Формулы-4 Александр Бондарев занял второе место среди новичков в гонке в итальянском Мизано.
Украинский пилот финишировал шестым в общем зачете Формулы 4 и стал лучшим среди новичков
Среди всех гонщиков украинец финишировал восьмым, хотя стартовал с одиннадцатой позиции.
После четырех заездов первого этапа Формулы-4 Бондарев идет десятым в общей таблице и находится на четвертом месте в зачете новичков сезона.
Команда украинца Prema Racing уверенно держит лидерство в Кубке конструкторов с грандиозным отрывом в более 100 очков от второго места.
Следующий этап Формулы-4 состоится с 24 по 25 мая.
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