16-летний гонщик итальянской команды Prema Racing Александр Бондарев снова поднялся на подиум после гонки в Мизано.

Пилот Формулы-4 Александр Бондарев занял второе место среди новичков в гонке в итальянском Мизано.

Украинский пилот финишировал шестым в общем зачете Формулы 4 и стал лучшим среди новичков

Среди всех гонщиков украинец финишировал восьмым, хотя стартовал с одиннадцатой позиции.

@Pilot_Bondarev Great to see you finish 8th in the final Misano race for Italian F4 championship, 2nd in rookies. Keep working at it. See you for the next round @WilliamsRacing — Williams Supporters #WeAreWilliams (@WilliamsSupport) May 5, 2025

После четырех заездов первого этапа Формулы-4 Бондарев идет десятым в общей таблице и находится на четвертом месте в зачете новичков сезона.

Команда украинца Prema Racing уверенно держит лидерство в Кубке конструкторов с грандиозным отрывом в более 100 очков от второго места.

Следующий этап Формулы-4 состоится с 24 по 25 мая.

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