Команды Болгарии и Португалии провели поединок 1/8 финала чемпионата мира по волейболу среди мужчин. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, 1/8 финала

Болгария – Португалия – 3:0 (25:19, 25:23, 25:13)

Обидчики Украины пробились в четвертьфинал ЧМ по волейболу: Бельгия уверенно победила Финляндию

Болгария доминировала в первом сете и имела под его занавес сразу девять сетболов (24:15), но четыре из них отдала португальцам, только после чего забрала партию себе – 25:19.

Португальская команда во втором сете сохраняла конкурентную способность, но снова проиграла – решающее очко болгарам принес Аспарух Аспарухов, который сыграл идеально на блоке (25:23).

В третьем сете волейболистов сборной Болгарии уже было не сдержать – они легко дожали португальцев (25:13) и победили в поединке.

Лучшим в составе победителей матча стал 21-летний звездный нападающий Александр Николов. Он принес команде всего 19 очков – 17 в атаке, выполнил один эйс и один раз закрыл атаку соперников на блоке.

Оппонент болгарской сборной по четвертьфиналу определится в матче между командами США и Словении, который состоится в вечерней программе 22 сентября.

Сформирована первая пара 1/4 финала ЧМ-2025 по волейболу – сетка плей-офф