Сборные Болгарии и США провели поединок 1/4 финала чемпионата мира по волейболу среди мужских команд. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, 1/4 финала

США – Болгария – 2:3 (25:21, 25:19, 17:25, 22:25, 13:15)

Американцы с самого начала завладели лидерством в первом сете и одержали победу 25:21. Во второй партии Болгария имела небольшое преимущество по очкам, но их соперникам удалось перехватить инициативу и выиграть розыгрыш.

Впрочем, Болгария провела удивительно сильную третью четверть, одержав победу с разницей в 8 баллов. Следующая партия проходила в ожесточенной борьбе, во время сета лидер менялся несколько раз, но Болгария все же смогла перевести игру на тай-брейк.

В решающем розыгрыше болгары сразу вышли вперед и удержали свое преимущество – 15:13. В итоге Болгария одержала победу и впервые за 19 лет вышла в полуфинал чемпионата мира по волейболу. В следующей стадии турнира эта команда сыграет против сборной Чехии.

