Сборные Болгарии и Чехии провели полуфинальную встречу волейбольного чемпионата мира 2025 среди мужчин. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, полуфинал

Чехия – Болгария – 1:3 (20:25, 25:23, 21:25, 22:25)

Болгария с камбэком обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ-2025 по волейболу

Болгарская команда одержала заслуженную победу над чешской командой и впервые с 1970 года вышла в финал планетарного первенства. Тогда "львы" на домашнем чемпионате в решающем поединке проиграли сборной ГДР в пяти сетах.

Поединок Чехии и Болгарии за путевку в финал текущего чемпионата начался в пользу болгар – они выиграли стартовый сет, мощно проведя его ключевые заключительные розыгрыши. Чехи ответили победой во второй партии, которую отыграли мобильнее соперников. Две следующие партии остались за болгарской командой, хотя чехи оказывали сильное сопротивление, но были немножко хуже в атаке.

Лучшим игроком в составе сборной Болгарии стал доигровщик Александар Николов. Он принес своей команде 31 очко.

В финале болгарскую команду ждет или сборная Польши, или команда Италии, которые встретятся во втором полуфинале.

Известна первая пара полуфинала чемпионата мира-2025 по волейболу – римейк финала-2022 (ВИДЕО)