Боксер-блогер Джейк Пол и Джервонта Дэвис заключили крупную сделку на победителя своего боя – сумма в миллионы (ВИДЕО)
Джейк Пол и Джервонта Дэвис встретятся на ринге 14 ноября.
Известный блогер-боксер Джейк Пол и действующий чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Танк Дэвис на одном из ивентов накануне очного боя, запланированного на 14 ноября в Майами, заключили соглашение.
Блогер Эдин Росс из зала предложил боксерами ставку размером в 250 тысяч долларов на победителя поединка. Дэвис ставку поднял, а Джейк ему ответил. В итоге американцы рукопожатием подтвердили договоренность о сделке размером в 2 миллиона долларов. Эту сумму заберет победитель боя.
30-летний Джервонта Дэвис в марте этого года провел ничейный поединок с Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО). Предварительно между этими боксерами была договоренность о реванше 16 августа, но впоследствии она была отменена.
28-летний Джейк Пол летом этого года выиграл единогласным решением судей у мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего (54-7-1, 34 КО).
