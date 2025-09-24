Известный блогер-боксер Джейк Пол и действующий чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Танк Дэвис на одном из ивентов накануне очного боя, запланированного на 14 ноября в Майами, заключили соглашение.

Джейк Пол и Джервонта Дэвис провели битву взглядов перед боем – кадры встречи одиозных боксеров

Блогер Эдин Росс из зала предложил боксерами ставку размером в 250 тысяч долларов на победителя поединка. Дэвис ставку поднял, а Джейк ему ответил. В итоге американцы рукопожатием подтвердили договоренность о сделке размером в 2 миллиона долларов. Эту сумму заберет победитель боя.

30-летний Джервонта Дэвис в марте этого года провел ничейный поединок с Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО). Предварительно между этими боксерами была договоренность о реванше 16 августа, но впоследствии она была отменена.

28-летний Джейк Пол летом этого года выиграл единогласным решением судей у мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего (54-7-1, 34 КО).

ADIN ROSS AND JAKE PAUL GOT A SIDE BET WITH TANK DAVIS FOR $2M #JakeTank



JAKE PAUL vs. TANK DAVIS

Friday, November 14

LIVE only on Netflix pic.twitter.com/6976zaxooJ — Netflix Sports (@netflixsports) September 23, 2025

Мейвезер прокомментировал предстоящий поединок Дэвис – Пол: "Разница в весе огромная"