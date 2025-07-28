Бывший чемпион мира, а ныне один из самых титулованных тренеров в истории бокса Роберт Гарсия поделился мыслями относительно дальнейших перспектив Александра Усика.

"Хочу прямо сейчас увидеть, как Усик завершит карьеру, пока он находится на вершине мира. Его тело приняло много ударов, ему исполнилось 38 лет. Если Александр продолжит выходить на ринг, это может закончиться печально, когда голодный и молодой лев будет доминировать над изношенным украинцем.

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Я хочу запомнить Усика, как величайшего боксера в истории, потому что он доказал это много раз. Я хочу, чтобы он повесил перчатки на гвоздь и ушел непобежденным. Я знаю, что его ждут огромные деньги и громкие бои – это соблазн для любого.

Если Александр примет решение драться дальше, я не смогу его обвинить в чем-то. Он продолжает доминировать над соперниками, но я боюсь увидеть, как уставший и изношенный Усик будет проигрывать", – сказал Гарсия в комментарии BoxingScene.

Напомним, Роберт Гарсия был признан лучшим тренером 2024 года. Среди его подопечных временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Вирджил Ортиса и чемпион во втором легчайшем весе Джесси Родригес.

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