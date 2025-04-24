Международная боксерская федерация (IBF) приказала чемпиону мира Даниэлю Дюбуа (22-2, 21 КО) в течение 30 дней договориться о поединке с обязательным претендентом Дереком Чисорой (36-13, 23 КО), сообщил Дэн Рафаэль на своей странице в социальной сети Х.

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По информации источника, если до 22 мая команды обоих боксеров не смогут согласовать все разногласия, будут назначены промоутерские торги. Победит та сторона, которая предложит большую сумму. Отмечается, что Дюбуа может попробовать попросить у IBF отсрочку защиты, но пока неизвестно, пойдет ли на такой шаг федерация.

Напомним, ранее сообщалось, что обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа и чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик находятся на финальной стадии заключения соглашения о бое-реванше, который должен состояться 12 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Интересно, что ранее WBO тоже требовала от Усика обязательной защиты титула с временным чемпионом по этой версии – Джозефом Паркером. Впрочем организация выразила готовность пойти на уступки, если стороны договорятся о бое за титул абсолютного чемпиона мира.

К слову, Дюбуа в последний раз выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда в 5-м раунде нокаутировал экс-чемпиона мира Энтони Джошуа. Чисора в феврале одолел шведского боксера Отто Валлина.