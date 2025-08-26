Бывший чемпион мира Амир Хан отреагировал на возможный бой между Александром Усиком и Мозесом Итаумой.

"С кем стоит драться Итауме? С Хрговичем был бы действительно классный бой, а потом с Паркером.

Усик? Сейчас Итауме этого не надо, лучше подождать еще 12-18 месяцев. Мозесу только 20 лет, это молодой боксер и такой бой может его уничтожить, разрушить уверенность и вообще карьеру.

Никто не знает, как Итаума отреагирует на поражение, каждый реагирует по разному, поэтому для чего рисковать?" – цитирует Хана SecondsOut Boxing News.

Напомним, 16 августа Итаума (13-0, КО 11) нокаутировал Диллиана Уайта (31-4, 21 КО) в первом раунде. 20-летнего британца сейчас называют одним из самых вероятных кандидатов на бой против Александра Усика (24-0, KO 15). Сам украинец получил отсрочку от WBO на обязательную защиту пояса с Джозефом Паркером.

