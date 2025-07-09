Украинский супертяжеловес Александр Усик выходит на пик формы перед повторной дуэлью с Даниэлем Дюбуа.

Менее чем через две недели Александр Усик встретится в ринге с британцем Даниэлем Дюбуа в матче-реванше. Украинский боксер в своей соцсетях опубликовал очередной отрывок с тренировки.

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В нем чемпион эффектно отрабатывает удары во время боя с тенью. Уверенные и технические движения, а также скорость, координация и реакция намекают на пик формы Александра.

Напомним, поединок состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли. Первый бой между боксерами прошел 26 августа 2023 года и завершился досрочной победой украинца в 9 раунде.

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