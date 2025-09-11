"Флойд Мейвезер будет драться с Майком Тайсоном – это безумие. Они оба уже очень старые. И они оба уже проигрывали братьям Полам. Все будут это смотреть. Кто не будет смотреть бой Флойда Мейвезера с Майком Тайсоном? Хотите знать, что произойдет? Я вам скажу, что произойдет.

Прежде всего, очевидно, Флойд Мейвезер и Майк Тайсон просто сорвут куш, они получат чек. И правильно сделают, потому что они оба – это е**ные легенды, которые всю карьеру работали над тем, чтобы создать этот невероятный бренд, известный как лучшие бойцы в мире.

Мейвезер просто невероятный боксер. Вероятно, это самый техничный боксер в истории. Если бы он захотел, то мог бы нокаутировать Майка Тайсона менее чем за три раунда. Но он этого не сделает, потому что уважает Тайсона. Они просто сорвут куш – зарабатывают большие деньги. Респект им за это. Я считаю, что это круто. Зарабатывайте, ребята.

Но бой будет очень скучным – не будет никаких настоящих ударов, и мы просто увидим, как Флойд Мейвезер действует очень осторожно. Бой пройдет всю дистанцию, если только они не договорятся о каком-то ударе по корпусу или что-то подобное", – приводит слова Логана Пола Bloody Elbow.

Стоит добавить, что выставочный поединок между Флойдом Мейвезером и Майком Тайсоном должен состояться весной 2026 года. Ранее Майк Тайсон уступил единогласным решением судей Джейку Полу, а в 2021 году Флойд Мейвезер и Логан Пол провели 8-раундовый выставочный бой, в котором не был выявлен победитель.

