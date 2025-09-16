Поединок между Кроуфордом и Альваресом на Netflix посмотрели более 41 миллиона зрителей. Об этом сообщает Netfliх. Таким образом, этот бой стал самым популярным чемпионским поединком среди мужчин в XXI веке.

Впрочем, бой Канело – Кроуфорд собрал меньшую аудиторию, чем поединок между Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом. Тот поединок посмотрело 60 млн семей в прямом эфире на Netflix, а общее количество просмотров вживую составило более 108 миллионов зрителей.

Кроме того, больше людей посмотрели чемпионский поединок между Кэти Тейлор и Амандой Серрано, который состоялся в андеркарде боя Тайсон – Пол. Бой женского бокса вживую посмотрели 74 млн человек.

Over 41 million global viewers watched #CaneloCrawford on Netflix, making it the most-viewed men’s championship boxing match this century! pic.twitter.com/4RXR7qyvyU — Netflix (@netflix) September 15, 2025

