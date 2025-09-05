"В первом поединке с ним я не знал о поздних раундах и думал, что мой подбородок железный. Он научил меня, что мой подбородок не железный. Мне нужно было больше двигаться и защищаться. Теперь я это исправил и стал лучше. И я очень счастлив, очень рад быть частью этого большого шоу, чтобы показать многим людям, что я теперь другой.

"Я лучше и сильнее": Богачук сделал дерзкое заявление перед боем-реваншем с американцем

Перед первым боем с ним я не имел опыта восьми раундов, десяти раундов. Я имел только 17 боев и 17 нокаутов. Каждый бой длился максимум шесть-семь раундов. Я не знал, как это – поздние раунды. Теперь я дважды провел 12 раундов с Ортисом и Мендосой. Теперь я знаю, как это – драться длинные раунды. Теперь я другой.

Я выигрывал каждый раунд в первом бою, а потом один удар изменил ход боя. Такой уж бокс. Это сложно. Ты можешь выигрывать каждый раунд, а потом получить один удар – и все. Впервые я не имел опыта. Я этого не знал. Теперь я это знаю.

Сейчас я работаю с Мэнни Роблесом. Он научил меня, что нужно быть готовым от первого до двенадцатого раунда. Каждый раунд ты должен быть готовым. Это бокс, ты можешь выигрывать каждый раунд, а потом получить один удар, и все. Как в поединке с Адамсом, вот так", – сказал Богачук для The Ring.

Напомним, что первый бой между Сергеем Богачуком и Брэндоном Адамсом состоялся 4 марта 2021 года. Тогда американец нокаутировал украинца в 8 раунде. 13 сентября боксеры проведут бой-реванш.

Известный украинский боксер добился от WBC справедливости – удовлетворен его протест