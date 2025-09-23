Боксер Сергей Богачук потерял позиции в рейтинге лучших боксеров первого среднего веса по версии WBC.

После поражения во втором матче против Брэндона Адамса украинец Сергей Богачук (26-3, 23 KO) оказался на восьмом месте в рейтинге WBC среди лучших боксеров первого среднего веса.

Рейтинг WBC. Первый средний вес

1. Джарон Эннис (США)

2. Бакари Самаке (Франция)

3. Кит Турман (США)

4. Каллум Уолш (Ирландия)

5. Эриксон Лубин (США)

6. Брэндон Адамс (США)

7. Эрмал Хадрибей (Албания)

8. Сергей Богачук (Украина)

9. Исраил Мадримов (Узбекистан)

10. Уисма Лима (Португалия)

До второго боя против Адамса украинец был на первом месте в рейтинге.

Чемпионом WBC в этом дивизионе – американец Себастьян Фундора, а временным титулом владеет его соотечественник Верджил Ортис-младший.

