Сергей Богачук и Брэндон Адамс во второй раз сошлись на ринге.

Украинский боксер Сергей Богачук (26-2, 24 КО) провел реванш против американца Брэндона Адамса (25-4, 16 КО) на вечере бокса в Лас-Вегасе (США) с главным боем между мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-2-2, 39 КО) и американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

Адамс со старта поединка начал активно прессинговать Богачука. Тот преимущественно защищался, а взрывался эпизодически. В третьем раунде украинец опасно поймал американца ударом в лицо, но завершения не произошло.

На экваторе боя Сергей заметно доминировал, но в защите не был безупречным – от Брэндона ему периодически прилетало, на что он не всегда вовремя отвечал. Темп поединка в целом был слишком невысоким.

В шестом раунде Богачук пропустил мощный боковой, после чего Адамс перехватил инициативу. Американец стал чаще беспокоить украинца. По такому раскладу сил соперники дошли до финального гонга.

Единогласным решением судей победителем боя был признан Адамс – 99–91, 98–92, 98–92. Богачук во второй раз проиграл американцу, хотя имел статус фаворита.

