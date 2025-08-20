Сергей Богачук встретится в реванше с американцем Брэндоном Адамсом.

Бой украинского боксера первого среднего веса Сергея Богачука (26-2, 24 KO) и представителя США Брэндона Адамса (25-4, 16 КО) состоится 13 сентября в Лас-Вегасе, сообщает The Ring.

Поединок украинца станет частью вечера бокса, который будет возглавлять бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем "Канело" Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

Встреча Богачука с Адамсом станет реваншем – впервые они дрались в 2021 году. Тот бой завершился победой американца техническим нокаутом в восьмом раунде. Украинец проиграл впервые в карьере.

Сергей Богачук в своем последнем поединке 18 мая этого года выиграл по очкам у американца Майкла Фокса (24-5, 5 КО).

