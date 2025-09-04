Богачук назвал своего фаворита в мегафайте Канело – Кроуфорд: "Это большая ошибка"
Украинский боксер Сергей Богачук (26-2, 24 KO) рассказал, кто победит в поединке между Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) и Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).
"Я думаю, что Канело, потому что это не весовая категория Кроуфорда. Послушайте, Кроуфорд в полусреднем весе был хорошим боксером. Он был как король. Поднялся до первого среднего – Мадримов создал ему большие проблемы, понимаете? Сейчас он перешел на две категории выше, это слишком.
"Я лучше и сильнее": Богачук сделал дерзкое заявление перед боем-реваншем с американцем
Я думаю, что он не имеет такой силы, как Канело. Канело сильнее, Канело мощнее. Переход на две категории выше – это большая ошибка, это слишком. Несколько боев до того он выступал в полусреднем весе, а сейчас второй средний. Для меня это слишком", – сказал Богачук в интервью Best Womens Boxing Show PERIOD.
Напомним, что поединок Альварес – Кроуфорд состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором полусреднем весе, которым владеет Альварес.
Промоутер Итаумы назвал дату его следующего боя: "Соперником станет кто-то из топ-10"