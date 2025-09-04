"Я думаю, что Канело, потому что это не весовая категория Кроуфорда. Послушайте, Кроуфорд в полусреднем весе был хорошим боксером. Он был как король. Поднялся до первого среднего – Мадримов создал ему большие проблемы, понимаете? Сейчас он перешел на две категории выше, это слишком.

Я думаю, что он не имеет такой силы, как Канело. Канело сильнее, Канело мощнее. Переход на две категории выше – это большая ошибка, это слишком. Несколько боев до того он выступал в полусреднем весе, а сейчас второй средний. Для меня это слишком", – сказал Богачук в интервью Best Womens Boxing Show PERIOD.

Напомним, что поединок Альварес – Кроуфорд состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором полусреднем весе, которым владеет Альварес.

