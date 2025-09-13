Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук убежден, что у Александра Усика сейчас нет конкурентов.

"Кто первый в P4P? Усик – лучший. Он два или три раза стал абсолютным чемпионом, он победил всех. Кто создал ему проблемы? Никто.

"Он заметно постарел": Богачук удивил неожиданным заявлением перед боем-реваншем с американцем

Он победил очень сильного Гассиева, дважды победил Джошуа, дважды победил Фьюри, а Фьюри – это очень интересный и сильный боксер, который победил Кличко.

Когда я был молодым, Кличко был героем для меня, я хотел стать таким же. Джошуа победил Кличко, Усик победил Джошуа дважды. Усик действительно лучший", – сказал Богачук в комментарии сказал Богачук в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, 19 июля Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец стал первым, со времен Мохаммеда Алли, кому покорилось это достижение.

В свою очередь Богачук уже сегодня, 13 сентября, в Лас-Вегасе проведет матч-реванш против Брэндона Адамса в первом среднем весе. Поединок состоится в андеркарде боя Альварес-Кроуфорд.

Усик изменил свой прогноз относительно победителя супербоя Канело – Кроуфорд: "Он умнее"