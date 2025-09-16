Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (26-3, 24 KO) получит еще один шанс заявить о себе.

В 2026 году Богачук будет выступать в боксерской лиге под эгидой TKO Boxing. Об этом сообщает Brunch Boxing.

Кроме украинца в этих соревнованиях примут участие американец Брэндон Адамс (25-4, 16 КО), ирландский чемпион WBC Continental Americas Каллум Уолш (15-0, 11 КО) и казахстанский боксер Данияр Елеусинов (13-0, 8 КО).

К слову, организаторами турнира TKO Boxing являются глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх и президент UFC Дэйна Уайт.

Напомним, что Богачук, Адамс и Уолш выступали в андеркарде поединка между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Тогда Брэндон Адамс победил по очкам Сергея Богачука. Интересно, что это был уже второй бой между этими боксерами, в 2021 году украинец проиграл Адамсу досрочно.

