В ночь на 13 июля в американском Нэшвилле состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 70. Главным событием вечера стал бой в тяжелом весе между американцем Дерриком Льюисом и бразильцем Таллисоном Тейшейройрой (8-0).

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Льюис одолел своего соперника уже на первой минуте боя, а после поединка начал ярко праздновать победу. Сначала американец начал показывать жесты в сторону соперника и его угла. Затем снял шорты, размахивал ими и бросил их в болельщиков.

Во время объявления победителя поединка Льюис на несколько секунд снял трусы и показал болельщикам свои ягодицы. Боец взял телефон у президента UFC Дэйны Уайта и поговорил с президентом США Дональдом Трампом. Во время интервью после поединка Деррика спросили, кого он хочет видеть своим следующим соперником, Льюис ответил, что свою жену.

К слову, перед поединком Льюис занимал 9-е место в рейтинге тяжелого веса, Таллисон Тейшейра находился на 12-й позиции.

️ Daniel Cormier: “What do you want next?”



️ Derrick Lewis: “I want my wife next. It’s gonna be a lot of ground and pound.” #UFCNashvillepic.twitter.com/eVf7aLcuoz — Championship Rounds (@ChampRDS) July 13, 2025

WOW: President Trump called Dana White in the octagon to speak to UFC heavyweight legend Derrick Lewis immediately after his TKO victory over Tallison Teixeira pic.twitter.com/WBVGg1nvWs — Overton (@overton_news) July 13, 2025

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