Боец UFC устроил перформанс после своей победы – снял трусы и позвонил по телефону Трампу, хочет сразиться против жены
Американский боец ММА Деррик Льюис бурно отпраздновал победу на турнире UFC.
В ночь на 13 июля в американском Нэшвилле состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 70. Главным событием вечера стал бой в тяжелом весе между американцем Дерриком Льюисом и бразильцем Таллисоном Тейшейройрой (8-0).
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Льюис одолел своего соперника уже на первой минуте боя, а после поединка начал ярко праздновать победу. Сначала американец начал показывать жесты в сторону соперника и его угла. Затем снял шорты, размахивал ими и бросил их в болельщиков.
Во время объявления победителя поединка Льюис на несколько секунд снял трусы и показал болельщикам свои ягодицы. Боец взял телефон у президента UFC Дэйны Уайта и поговорил с президентом США Дональдом Трампом. Во время интервью после поединка Деррика спросили, кого он хочет видеть своим следующим соперником, Льюис ответил, что свою жену.
К слову, перед поединком Льюис занимал 9-е место в рейтинге тяжелого веса, Таллисон Тейшейра находился на 12-й позиции.
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