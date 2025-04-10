"Мы с Джошуа планируем это на 2026 год. Я разговаривал с Энтони по телефону. Он набрал меня и сказал: "Я видел, как ты вызвал меня. Давай организуем это. Давайте сделаем так, чтобы это произошло".

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Также мы активно общались с Джервонтой Дэвисом. Велись переговоры, и все почти готово состояться, но ему нужно провести реванш с Ламонтом Роучем, победить, а потом мы сможем вернуться к нашему делу. Мы с Джервонтой точно должны были драться", – заявил Пол в комментарии Boxing Social.

Напомним, последним соперником блогера был 58-летний Майк Тайсон, которого он победил решением судей в ноябре 2024-го.