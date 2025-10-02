БК Днепр официально прекратил борьбу за выход в основной раунд Кубка Европы ФИБА. Чемпион Украины не смог пройти квалификацию и даже не попал в число трех "лаки-лузеров", получивших второй шанс.

Команда Дениса Журавлева дважды уступила румынской Короне Брашов – 69:83 в первом матче и 64:95 в повторном. Общая разница в -45 оставляла теоретический шанс пробиться дальше, ведь из семи неудачников отбирали трех лучших. Однако после завершения всех поединков стало понятно, что именно Днепр показал худший результат среди аутсайдеров квалификации.

Места в основном раунде как "лаки-лузеры" получили клубы из других стран: Превидза (Словакия, -1), Абшерон Лайонс (Азербайджан, -1) и Башкими (Косово, -17).

Таким образом, единственный представитель Украины покидает еврокубковую кампанию еще на стартовом этапе, а главный клуб страны сосредоточится на выступлениях во внутреннем чемпионате.

