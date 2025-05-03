В субботу, 3 мая, состоится поединок, в котором определится чемпион баскетбольной Суперлиги. Смотрите видео поединка между БК Днепр и Киев-Баскетом на "Футбол 24+".

Третья дуэль между действующим чемпионом Украины БК Днепр и Киев-Баскетом состоится в СК Шинник в Днепре и начнется в 13:00.

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В прямом эфире матч можно будет посмотреть на YouTube-канале Федерации баскетбола Украины, или в этой новости на "Футбол 24+".

Напомним, в первом матче БК Днепр открыл счет в финальной серии, одержав победу на домашней площадке (89:70). Второй поединок завершился неожиданной победой столичного коллектива (73:56).

К слову, накануне Черкасские Мавпы в третьем матче серии одолели Ровно и стали бронзовым призером Суперлиги.

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