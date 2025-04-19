Украинская дзюдоистка, а с недавних пор и футболистка Дарья Билодид заверила, что остается верной только одному виду спорта.

Бронзовая призерка Олимпиады-2020 неожиданно не попала в заявку сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо. Это породило слухи, что 24-летняя Билодид решила сконцентрироваться на футболе, где делает первые шаги с Металлистом 1925. Дарья лично развеяла все догадки.

Билодид дебютировала за Металлист 1925 – бронзовая призерка Олимпиады присоединилась к разгромной победе

"Очень смешно читать эти новости. Особенно "Билодид исключили из состава сборной Украины" из-за футбола. Дорогие СМИ, мое отсутствие на чемпионате Европы по дзюдо никак не связано с футболом.

И в футбол я не перешла. Я была, есть и буду дзюдоисткой. Мое появление в футболе временное. Прошу не додумывать то, чего нет", – написала Билодид в соцсетях.