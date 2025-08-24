"Для меня дзюдо еще не закрытая тема. Я просто после Олимпийских игр еще нигде не выступала. Меня сейчас мотивируют в моей карьере такие соревнования, как чемпионат мира и Олимпийские игры. Чемпионат мира в этом году мы пропустили – у нас политическая позиция была не ехать туда. Сейчас у нас есть только межсезонные турниры, и больших соревнований нет. Поэтому у меня сейчас такой более лайтовый режим.

Я тренируюсь, поддерживаю форму, у меня сейчас есть время и в футбол поиграть. Я сейчас стараюсь совмещать, потому что до основных соревнований еще очень много времени и пока можно совмещать все. Олимпиада-2028? Посмотрим, это будет аж через 3 года. Посмотрим. В принципе, так, меня стоит там ждать", – сказала Билодид в интервью Tribuna.

Напомним, Дарья Белодед является бронзовым призером Олимпиады-2020 по дзюдо. На Играх в 2024 году Дарья дошла до 1/8 финала, после чего не выступала. Сейчас спортсменка играет в футбол за женскую команду Металлиста 1925.

