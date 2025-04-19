Билодид не попала в заявку сборной Украины на Евро-2025 по дзюдо – известна причина
"Сине-желтые" не смогут рассчитывать на титулованную спортсменку.
Бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Билодид не попала в заявку сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо, сообщает официальный сайт Международной федерации.
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В состав "сине-желтых" вошло 13 спортсменов, однако не нашлось места двукратной чемпионке мира. Причина проста – Дарья не приняла участие в тренировочных сборах накануне Евро из-за своей занятости в Металлисте 1925. К слову, накануне Билодид дебютировала за женскую команду харьковчан, выйдя на замену в матче с Ладомиром (6:0).
Состав сборной Украины по дзюдо:
Артем Лесюк
Назар Висков
Саид-Магомед Халидов
Владислав Колобов
Антон Савицкий
Яков Хаммо
Евгений Балевский
Анастасия Антипина
Анна Олейник-Корнийко
Юлия Курченко
Руслана Булавина
Кристина Гоман
Ольга Цимко
Напомним, Билодид – чемпионка мира 2018-2019 годов и бронзовый призер Олимпиады-2020 (все награды – в весовой категории до 48 кг). На континентальном уровне Дарья становилась чемпионкой Европы (2017 год) и победительницей Европейских игр 2019 года в весе до 48 кг. В 2024-м завоевала золото чемпионата Европы в весовой категории 57 кг.
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