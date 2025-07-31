Открытый чемпионат Бельгии по летнему биатлону, на который приглашены, в частности, биатлонисты из Украины, состоится 15-17 августа. Об этом информирует Федерация биатлона Бельгии.

Двукратная чемпионка Олимпиады погибла в горах Пакистана

Кроме украинцев, участие в соревнованиях примут представители Германии, Франции, Нидерландов, Великобритании, Швейцарии и Польши.

Впрочем, пока еще нет официальных данных относительно того, кто именно из украинцев будет выступать в Бельгии.

Согласно имеющимся сведениям, известно, что украинские биатлонисты Тарас Лесюк и Дмитрий Пидручный вскоре примут участие в соревнованиях в Норвегии, а Виталия Мандзин и Юлию Джиму ждет старт в Германии.

Украина официально получила серебро чемпионата мира по биатлону после дисквалификации россиянина – пришлось ждать 14 лет