Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA № 28) призналась, что получила массу положительных эмоций, описать которые словами ей трудно.

Костюк с травмой снялась с матча 1/4 финала WTA 1000 против экс-россиянки

"Трудно описать словами ощущения этой недели. Она закончилась болью, но это также была одна из самых приятных и насыщенных недель, которые я провела в туре. Я чувствовала себя здесь и сейчас, живой и напомнила себе, почему я так люблю это.

Было так много побед – на корте и вне его – которые значили больше, чем любой результат матча. Моменты, которые останутся со мной еще долго после окончания недели.

Я покидаю Монреаль с высоко поднятой головой и меня переполняют положительные эмоции. Каждому из вас, кто пришел, болел, поддерживал, писал сообщения поддерживал писал сообщения – спасибо. Без вас все было бы иначе.

Я сделаю все возможное, чтобы быть готовой к Цинциннати. И я уже не могу дождаться, чтобы вернуться сюда через два года, чтобы снова играть перед этой невероятной публикой", – написала Костюк в Instagram.

Марта Костюк в матче 1/4 финала турнира в Торонто с Еленой Рыбакиной (WTA № 12) снялась во время второго сета (1:6, 1:2).

Экс-россиянка отреагировала на досрочную победу над Костюк в 1/4 финала тысячника: "Никто не хочет завершать матч так"